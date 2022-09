Copil de doi ani, cazut de la etajul patru al blocului in care locuieste

Un copil in varsta de doi ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuinte. Incidentul a avut loc marti seara in Piatra Neamt, copilul fiind transferat la Iasi pentru tratament.Din primele informatii, copilul a cazut dupa ce s-ar fi urcat pe niste perne si pe un scaun care erau in apropierea ferestrei. Apelul la 112 a fost facut de un barbat care locuieste in zona si se afla in fata blocului in acel moment. Copilul a fost preluat de un echipaj ... citeste toata stirea