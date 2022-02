Copil de doi ani, in coma, cu fracturi multiple si leziuni cerebrale, scos din mainile unor descreierati

Un barbat si o femeie, concubini, au fost bagati dupa gratiiUn copil in varsta de doi ani se afla in coma de gradul IV, cu prognostic rezervat, la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost batut de mama sa si de concubinul ei. Copilul a fost adus prima data la Spitalul de Neurochirurgie in noaptea de marti, in stare critica, iar dupa ce a fost investigat, a fost directionat catre Spitalul de Copii pentru tratament. Medicii au remarcat pe corpul copilului fracturi vechi si noi, ... citeste toata stirea