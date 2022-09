Copil in stare grava la Spitalul de Copii "Sf. Maria" dupa ce s-a electrocutat

Un copil in varsta de 10 ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii "Sf. Maria" dupa ce s-a electrocutat. Copilul a ajuns in cursul zilei de joi la unitatea medicala ieseana, fiind transferat de la Barlad, iar in cursul noptii a fost operat.Acum se afla internat in Unitatea Functionala de Arsi ATI. "Pacientul a fost internat cu diagnosticul de electrocutie, cadere de la inaltime. Are arsura de gradul III pe membrele superioare, trunchi anterior si perineu anterior, parcelar, pe ... citeste toata stirea