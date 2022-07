Copil in stare grava la spitalul Sf. Maria. Este primul caz COVID dupa doua luni de pauza

La Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi se afla internat la Terapie Intensiva, dupa o perioada de pauza de peste doua luni, primul caz de copil diagnosticat cu COVID-19.Este un pacient in varsta de 6 ani, din Suceava, ajuns la spital in coma diabetica, din cauza scaderii glicemiei. Medicii au explicat ca este vorba despre un caz de diabet la debut.Starea grava a copilului nu este in acest moment agravata de COVID-19, ci din cauza comei diabetice, reprezentantii spitalului spunand ca cel ... citeste toata stirea