Copil strivit sub o masina spulberata de un TIR

* un adolescent de 14 ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in urma unui teribil accident de circulatie produs, ieri, in judetul Iasi * tragedia a avut loc pe DN2, in localitatea Cristesti, unde un TIR a intrat frontal intr-o masinaUn grav accident rutier a avut loc pe DN 2, in localitatea Cristesti. In accident au fost implicate un TIR si un autoturism. Impactul a fost atat de grav incat un copil a fost prins sub o masina si a murit. La fata locului s-a deplasat o autospeciala ... citeste toata stirea