Copila salvata de medicii de la Spitalul "Sfanta Maria". I-au replantat bratele smulse intr-un accident crunt

O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata."Din fericire, interventia chirurgicala pana in acest moment a fost un succes. S-a reusit replantarea celor doua membre. Unul dintre ele era amputat, celalalt era devascularizat. In sala de operatii practic ... citeste toata stirea