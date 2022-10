Copilaria si adolescenta unuia din marii scriitori ai lumii, povestite chiar de el pe scena FILIT. Show literar de exceptie

Primul eveniment din cadrul Serilor FILIT 2022 a debutat in forta, cu un mare scriitor din spatiul hispanic, Manuel Vilas, autorul volumului "In toate a fost frumusete". Intalnirea cu spaniolul Manuel Vilas a avut loc miercuri, la Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi, iar gazda serii a fost scriitorul Marin Malaicu-Hondrari, desemnat anul trecut cel mai bun traducator de limba spaniola din Romania, in cadrul Galei Premiilor Observatorului Cultural.In momentul actual, Manuel Vilas ... citeste toata stirea