Copilul accidentat la Harlau este in continuare in stare foarte grava

Copilul in varsta de 10 ani care a fost lovit de o masina in Harlau la inceputul acestei saptamani se afla in continuare in stare grava la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, la Anestezie si Terapie Intensiva. Medicii spun ca zilele trecute s-a intervenit chirurgical in regim de urgenta, acum fiind sedat si protezat respirator."Marti a fost in blocul operator, s-a intervenit din cauza edemului cerebral important, a fost corectat si dezechilibrul hemodinamic, avea hipotensiune avand in