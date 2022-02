Copilul accidentat si gasit in sant este, in continuare, in stare grava

Copilul in varsta de 11 ani care a fost gasit accidentat intr-un sant din localitatea Deleni la finalul lunii ianuarie este in continuare in stare grava. Acesta se afla internat la Spitalul de Copii "Sf. Maria", in Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva, cu un traumatism sever la nivelul capului.Prognosticul medicilor este unul rezervat, fiind vorba despre mai multe traumatisme, inclusiv abdominale. Initial a fost evaluat si consultat la ... citeste toata stirea