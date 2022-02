Copilul de doi ani batut de parinti a intrat in moarte cerebrala. El a fost adus in coma la Iasi

Copilul de doi ani, adus in coma de la Neamt, a intrat in moarte cerebrala. "In acest moment s-a constatat moartea cerebrala a pacientului in varsta de 2 ani transferat de la Neamt. Din punct de vedere medical nu mai putem sper la nicio imbunatatire, este regretabil ce am constatat, dar dupa toate eforturile echipei medicale pacientul a fost declarat in moarte cerebrala. Avea fracturi vechi si noi, necroza pe fesa, contuzii si echimoze, dar si contuzie cerebrala si hemoragie intracerebrala. ... citeste toata stirea