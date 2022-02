Copilul maltratat de doi descreierati a intrat in moarte cerebrala

Copilul in varsta de doi ani care a ajuns la spital in coma dupa ce a fost batut de mama lui si de concubinul acesteia a intrat ieri in moarte cerebrala. Asta inseamna, conform medicilor, ca nu mai este nicio sansa sa isi revina."Din punct de vedere medical nu mai putem spera la nicio imbunatatire, este regretabil ce am constatat, dar dupa toate eforturile echipei medicale pacientul a fost declarat in moarte cerebrala. Avea fracturi vechi si noi, necroza pe fesa, contuzii si echimoze, dar si ... citeste toata stirea