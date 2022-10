Copilul unui medic din Iasi, stabilit in Franta, este cautat de politistii din doua tari dupa ce a disparut impreuna cu mama lui. Baietelul ar fi ajuns, ilegal, intr-un catun izolat de langa Pascani

Un medic roman din Franta a anuntat autoritatile din aceasta tara ca sotia lui a disparut impreuna cu baietelul lor, in varsta de noua ani. Femeia ar fi revenit in Romania si ar fi dus copilul intr-un sat izolat de langa Pascani, dupa ce l-ar fi trecut, ilegal, peste granita, sustine medicul.Specialist in materie de recuperare medicala, doctorul Bogdan Dionisie era considerat, in 2006, un om realizat. Originar din Iasi, acesta nu parasise orasul natal si alesese sa profeseze aproape de casa ... citeste toata stirea