Corectarea digitala va fi introdusa in Romania pe toate palierele educationale, respectiv la examenele de Evaluare Nationala, Bacalaureat, Definitivat si Titularizare.Anuntul a fost facut astazi, la Iasi, de ministrul Educatiei, Ligia Deca, care a participat la Gala Premiilor pentru intreaga cariera didactica."Simularile au avut tocmai rolul de a pregati procesul de recapitulare si de consolidare in vederea obtinerii de bune rezultate la evaluarile nationale. In functie de ... citește toată știrea