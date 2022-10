Coreea de Nord trage obuze de artilerie pentru a trimite un "avertisment grav" tarii vecine din sud

Coreea de Nord a tras cu obuze de artilerie in largul coastelor sale de est si de vest, a anuntat, marti seara tarziu, armata sud-coreeana, dupa ce Seulul a dat startul exercitiilor anuale de aparare menite sa ii sporeasca capacitatea de a raspunde la amenintarile nucleare si cu rachete ale Nordului, transmite Reuters.Nordul a tras aproximativ 100 de obuze in mare, in largul coastei sale de vest, in jurul orei 22.00 (13.00 GMT) si a tras alte 150 de proiectile in largul coastei sale de est, a ... citeste toata stirea