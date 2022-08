Corijente anulate in instanta pe motiv ca elevul nu a avut acces online

Un elev a fost declarat repetent in anul scolar 2019-2020, ca o consecinta a declararii situatiei de "corigent" la 3 discipline scolare, respectiv "limba romana", "limba engleza" si "matematica". Instanta a anulat decizia luiata de profesori de a-l lasa pe elev repetent.A criticat faptul ca nu s-a luat in calcul starea obiectiva si speciala in care se afla tara in perioada desfasurarii activitatii scolare, respectiv stare de urgenta si de pandemie, cu toate consecintele si implicatiile ce ... citeste toata stirea