Cornel Sfaiter vine sa incerce promovarea cu Poli Iasi! Florin Briaur si Dan Cojocaru ( Mops) , l-au convins sa se implice la cea mai iubita echipa din Moldova

Sepsi Sfantu Gheorghe ar putea sa ramana fara manager. Instalat la clubul covasnean in septembrie 2019, Cornel Sfaiter este tentat sa renunte la functie, desi relatia cu patronul Laszlo Dioszegi este excelenta.Cu Sfaiter in frunte, Sepsi a reusit sa se califice vara trecuta in cupele europene, premiera in istoria clubului. Omul de afaceri a ajuns la Sfantu Gheorghe dupa ce a creat, practic, FC Botosani. Pe moldoveni i-a promovat, pentru prima data de la infiintare in Liga 1, in 2013, si i-a ... citeste toata stirea