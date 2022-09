Coropceni: O femeie de 50 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul intr-o rapa adanca de 10 metri

ISU Iasi a intervenit pentru degajarea unei persoane de sex feminin rasturnata cu ATV-ul intr-o rapa, la o adancime de aproximativ 10 m, in localitatea Coropceni. La locul evenimentului s-au deplasat doua autospeciale de interventie si un echipaj medical de la SAJ Iasi cu medic.O femeie in varsta de 50 de ani a fost recuperata de pompieri, vineri, dupa ce a cazut cu ATV-ul intr-o rapa adanca de 10 metri. Ea este constienta, fiind evaluata de echipajele medicale. Femeia se afla in excursie cu ... citeste toata stirea