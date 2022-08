Corul "Gavriil Musicescu" al Filarmonicii "Moldova" Iasi are un dirijor nou

Artistii vor canta sub bagheta lectorului universitar Consuela Radu Esaga * este pentru prima oara, in istoria celor 69 de ani a ansamblului, cand corul este condus de o femeieCorul "Gavriil Musicescu" al Filarmonicii "Moldova" Iasi a inceput sezonul estival sub bagheta unui nou dirijor. Este vorba despre Consuela Radu Esaga, lector la Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" Iasi, un muzician foarte apreciat de catre colegii de breasla. Artistii au avut deja un prim concert la un ... citeste toata stirea