Ce se intampla in aceste zile la Golaiesti, unde fosta cladire in care au invatat generatii de elevi a fost scoasa la licitatie de executori, este rezultatul falimentului si dezastrului financiar pe care unele administratii PSD le lasa in urma lor.Coruptia si nepasarea fostei conduceri PSD fac astazi din comuna Golaiesti un caz unic in Romania.Cateva sute de elevi au invatat in cladirea care a fost scoasa la licitatie pentru a fi vanduta ca un bun in piata publica, din cauza incompetentei, ... citeste toata stirea