Cosette Chichirau ii cere lui Chirica sa amane sedinta CL pana cand justitia se pronunta in cazul tradatorului Cezar Baciu

Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau ii cere primarului Mihai Chirica sa amane sedinta de consiliu local in care se va discuta bugetul local, reuniune programata pentru 18 ianuarie, motivand ca in aceeasi zi Justitia se va pronunta asupra mandatului unui consilier exclus din USR.Cosette Chichirau a afirmat vineri, intr-un comunicat de presa, ca exact la data cand a fost convocata sedinta de consiliu in care se va vota bugetul local, adica pe 18 ianuarie, Curtea de Apel ar putea pronunta ... citeste toata stirea