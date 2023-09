Rasturnare de situatie in dosarul "Fabricii de vise" de la Miroslava. Magistratii Curtii de Apel au dispus arestarea unui numar de 8 inculpati in dosarul instrumentat de DIICOT. Printre acestia, se numara si canadianul Philipp Fuhrmann, administratorul fabricii. "Este o decizie absolut revoltatoare", a comentat avocatul acestuia, Olivian Morosanu.In prima instanta, Tribunalul a respins acum o saptamana cererea procurorilor de arestare a 9 inculpati. In cazul a opt dintre ei, Tribunalul a ... citeste toata stirea