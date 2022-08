Cosmarul soferilor ieseni reinvie din toamna: odata cu scoala incep si lucrarile pe Bucium. Vor dura 19 luni

Va fi modernizat sectorul dintre bld. Poitiers si stradela Paun, adica o portiune de 3,4 kilometri u termenul de executie este de 19 luni. Castigatorul contractului este ConestLucrarile de modernizare la una dintre cele mai importante artere de circulatie din oras ar putea incepe in aceasta toamna. Primaria a finalizat evaluarea ofertelor pentru refacerea soselei Bucium. Una dintre principalele probleme cu care se vor confrunta institutia si constructorul consta in modul in care va fi ... citeste toata stirea