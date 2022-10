Cosmonautul Dumitru Prunariu vorbeste astazi in Copou despre secretele Lunii, la aniversarea de la Universitatea "Cuza"

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) organizeaza, in perioada 20-31 octombrie, mai multe evenimente dedicate aniversarii a 162 de ani de la infiintare primei institutii de invatamant superior din Romania. Ceremonia aniversara va avea loc miercuri, 26 octombrie, la ora 11.00, in Aula Magna "Mihai Eminescu" si va include conferinta "Suveranii Romaniei si Universitatea ieseana - Fragmentarium istoric", sustinuta de prof. dr. Catalin Turliuc, cercetator stiintific gr. I in cadrul ... citeste toata stirea