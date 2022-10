Costel Alexe a facut aseara bilantul CJ, la exact doi ani de la juramant. Cu ce se lauda sefii judetului la mijlocul mandatului?

In prezenta a peste o suta de oameni stransi in Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, sefii Consiliului Judetean au facut bilantul primilor doi ani ai mandatului. In sala s-au aflat primari liberali din judet, cei doi subprefecti, consilieri, functionari ai CJ Iasi, dar nimeni de la PSD, evident nici de la USR. Din partea Primariei Iasi a fost prezent la debutul prezentarii administratorul orasului, Petru Movila.Presedintele Costel Alexe, care a depus juramantul cu exact doi ani inainte, ... citeste toata stirea