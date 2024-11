Costel Alexe, catre primarii PNL din Moldova: 'Sa nu dam vrabia liberala din mana pe cioara rosie de pe gard'

Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, i-a indemnat, sambata, pe primarii PNL prezenti la Iasi, la Conferinta Regionala a partidului, sa isi imagineze cum ar arata dimineata zilei de 25 noiembrie in ipoteza in care in turul doi la alegerile prezidentiale ar intra Marcel Ciolacu si George Simion"As vrea sa va imaginati pentru cateva secunde dimineata lui 25 noiembrie. Si ne dam seama ca, din pacate, romanii ar putea avea de ales peste doua saptamani intre Marcel Ciolacu si ... citește toată știrea