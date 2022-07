Costel Alexe merge cu Vlad Baba in fata judecatorilor. Care sunt acuzatiile

Costel Alexe, Vlad Baba si Radu Apetrei sunt acuzati de abuz in serviciu, respectiv complicitate la savarsirea acestei infractiuni: Este vorba de dosarul detasarii lui Baba de la Consiliul Judetean la Scoala Populara de Arte. Pentru presedintele CJ, este oara in mai putin de o luna cand apare ca protagonist intr-o cauza penala remisa instanteiProcurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au predat instantei Dosarul "Baba-Alexe", in care presedintele CJ, cu ... citeste toata stirea