Costel Alexe - MINCINOSUL din fruntea Consiliului Judetean Iasi (P)

Pomelnicul promisiunilor lui Costel Alexe este, evident, mult mai mare. Lung cat o zi de post. Le-am amintit pe cele mai importante. Singurele domenii in care s-au miscat lucrurile sunt investitiile de la ApaVital si Aeroport. Dar acolo este strict meritul echipelor de management."La aproape doi ani si jumatate de la momentul in care liberalul Costel Alexe a castigat alegerile pentru presedintia Consiliului Judetean Iasi am trecut in revista promisiunile sale. Pe scurt, de majoritatea s-a ... citeste toata stirea