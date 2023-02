Costel Alexe-Plenul CJ a aprobat bugetul judetului Iasi pentru 2023

Consilierii judeteni, convocati in sedinta extraordinara, au votat, astazi, cel mai mare buget al judetului Iasi din ultimii 30 de ani. Bugetul general al judetului Iasi pentru 2023 include venituri de 1,37 miliarde de lei si cheltuieli de 1,63 miliarde de leiDeficitul bugetului general consolidat, in suma de 263,12 milioane lei, va fi acoperit in executie din excedentul bugetului local cu suma de 205,55 milioane lei si din excedentele bugetelor unitatilor finantate integral sau partial din ... citeste toata stirea