Costel Alexe, seful CJ Iasi, a fost trimis in judecata in dosarul Baba-Alexe

Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a fost trimis in judecata in dosarul Baba-Alexe. El este acuzat de abuz in serviciu. Acuzatiile au legatura cu angajarea Vlad Baba la sefia Scolii Populare de Arte "Titel Popovici" Iasi.COMUNICAT DE PRESA:In cauza mediatizata prin comunicatele 148/VIII/3 din 18 februarie 2022 si 428/VIII/3 din 10 mai 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de ... citeste toata stirea