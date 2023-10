Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi, este bun de trimis in judecata. Acesta a fost concluzia de astazi a magistratilor Curtii de Apel Iasi, care au analizat contestatia depusa de acesta privind "nelegalitatea sesizarii instantei" in dosarul "Scoala de Arte". Inculpati in acelasi dosar, in care Consiliul Judetean si Scoala Populara de Arte "Titel Popovici" s-au constituit ca parte vatamata, mai sunt Vlad Baba si Radu-Gabriel Apetrei. Costel Alexe va fi judecat pentru savarsirea ... citeste toata stirea