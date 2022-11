Costel Alexe si-a dat cu "Arca" in cap. Familia sa are probleme la autorizarea complexului deja construit de la Sculeni

Familia sefului judetului are probleme cu obtinerea avizelor necesare pentru a-si autoriza lucrari facute in afara cadrului legal la Sculeni. Asa cum "Ziarul de Iasi" a dezvaluit luna trecuta, complexul "Arcaland" de la Sculeni, construit de familia lui Costel Alexe, a fost amenajat fara autorizatie.Intre timp, firma Corporex SRL, detinuta de fosta sotie a presedintelui Consilului Judetean (CJ), a inceput demersurile pentru intrarea in legalitate. Dar, primele solicitari depuse la institutii ... citeste toata stirea