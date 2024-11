Costel Alexe spune ca intrarea lui Ciuca in turul 2 la prezidentiale va distruge 'alianta toxica PSD - AUR'

Presedintele filialei din Iasi a Partidului National Liberal (PNL), Costel Alexe, a cerut, joi, populatiei din judet sa participe la alegerile prezidentiale din 24 noiembrie si sa voteze in favoarea liderului liberal, Nicolae Ciuca, pentru a "demonta alianta toxica dintre PSD si AUR".El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca spera ca in turul al doilea al alegerilor prezidentiale sa participe candidatul PSD, Marcel Ciolacu, alaturi de cel al PNL, Nicolae Ciuca."Vreau sa fac un ... citește toată știrea