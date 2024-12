Costumul popular - simbol al identitatii nationale, expus la Palatul "Alexandru Ioan Cuza" de la Ruginoasa

Complexul Muzeal National "Moldova", in parteneriat cu Centrul Cultural Ruginoasa, organizeaza la Palatul "Alexandru Ioan Cuza" de la Ruginoasa, expozitia "Costumul Popular - simbol al identitatii nationale", care va fi deschisa in perioada 27 decembrie 2024 - 27 ianuarie 2025.Manifestarea isi propune sa aduca in atentia vizitatorilor costume din zona Moldovei, inclusiv din zona comunei Ruginoasa, consolidand astfel legatura dintre locuitori si Palatul Domnitorului Unirii, important edificiu ... citește toată știrea