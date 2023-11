Discutia despre ce fel de sistem de impozitare sa aplice tara noastra este contraproductiva in acest moment. De ce? Pentru ca, in conditiile in care cota unica de impozitare functioneaza in continuare foarte bine, problemele sunt mai curand legate de colectare si evaziune fiscala.Chestiunea care arde la noi este, asadar, nu cum anume trebuie sa impozitam, ci daca ne descurcam sa strangem taxele pe care le avem de adunat.Asa ca, impozitarea progresiva la care mai face referire periodic PSD ... citeste toata stirea