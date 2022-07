Covid-19 si problemele de aprovizionare au lovit puternic in vanzarile Mercedes-Benz

Vanzarile Mercedes-Benz au scazut puternic in trimestrul al doilea, impiedicate de problemele de aprovizionare si de blocajele cauzate de coronavirus in China, a anuntat luni producatorul german de automobile, transmite Reuters.Producatorul auto a livrat 490.000 de masini de pasageri din aprilie pana in iunie, in scadere cu 16% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru prima jumatate a anului 2022, divizia sa de autoturisme a inregistrat o scadere cu 16% a vanzarilor, la un total de ... citeste toata stirea