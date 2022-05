COVID-19 slabeste Romania din chingi. Doar sase pacienti internati la ATI, la Iasi

Cazurile de imbolnavire cu COVID-19 scad pe zi ce trece, dar in ciuda statisticilor, mai exista inca persoane care se vaccineaza cu a doua sau a treia doza. Cazurile noi de imbolnavire cu coronavirus sunt intr-o scadere continua in ultima perioada, in Romania. In weekend, la Iasi, au fost raportate doar 34 de cazuri noi in doua zile, iar la terapie intensiva mai sunt doar sase pacienti. Toti acestia se afla la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", din municipiul Iasi. La Spitalul ... citeste toata stirea