COVID: Doar cateva paturi ocupate in spitale. Niciun caz la Terapie Intensiva

Dupa o lunga perioada in care paturile ATI destinate pacientilor cu forme severe ale infectiei cu SARS-CoV-2 au fost ocupate in mod constant, de cateva zile nu este internat la Iasi niciun pacient in stare grava.Conform ultimelor raportari ale Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi in ultimele doua zile erau ocupate 13-14 paturi in sectiile care trateaza pacientii cu COVID-19, insa niciunul dintre ele nu era la ATI. Astfel, sunt libere toate cele 8 paturi ATI de la Spitalul de Boli ... citeste toata stirea