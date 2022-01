Covid la Iasi - Numarul cazurilor noi se dubleaza, vaccinarea se injumatateste

Seful DSP crede ca, in ritmul actual, vom capata imunitate prin vaccinare abia peste 4-5 aniRata de vaccinare zilnica impotriva infectiei cu SARS COV 2 este la pamant la Iasi. In ultima saptamana, in medie, doar 200 de persoane au primit prima doza. Numarul este similar cu cel din vara, din perioada concediilor, sau cel dintre valurile pandemice. In aceste conditii, oficialii din sanatate atrag atentia ca populatia judetului Iasi ar ajunge complet vaccinata abia peste cinci ani. "Da, rata de ... citeste toata stirea