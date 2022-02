Covid la Iasi: rata de infectare scade, dar la spital ajung in continuare pacienti care abia mai respira

Rata de infectare cu SARS COV 2 este in continua scadere, dar in unitatile de primire urgente aproape ca nu exista garda in care sa nu fie depistat vreun nou caz, de multe ori acesta prezentandu-se pentru o alta patologie.Fiind cazuri grave, de cele mai multe ori acestea ajung direct in sectiile de ATI COVID. "Desi cazurile venite in urgenta si numarul apelurilor la 112 pentru suspiciunea de COVID 19 a scazut, a ramas un numar important de cazuri diagnosticate cu infectia cu SARS COV 2 ce se ... citeste toata stirea