Covid la Iasi: scadere puternica. Numarul deceselor se mentine insa ridicat

Scadere puternica a numarului de cazuri de COVID-19 inregistrate in weekendul trecut pe teritoriul judetului Iasi. Daca in varful valului al cincilea erau si peste 1.000 cazuri pe zi, iar in weekendurile cu multe cazuri se inregistrau peste 2.000 de imbolnaviri, in ultimele 48 de ore Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a raportat ca au fost inregistrate doar 672 de cazuri noi.Sambata au fost inregistrate 402 cazuri, iar duminica 272 de noi imbolnaviri. Numarul deceselor s-a pastrat insa ... citeste toata stirea