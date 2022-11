COVID pare ca moare, dar nu se preda. Sunt zile fara nicio testare. Date inedite ale unui studiu recent

Un studiu facut de CULT Marketing Research in august 2022 pe 1.000 de repondenti arata ca, dupa doi ani de pandemie, cei mai multi nu stiu ca ar trebui sa se testeze pentru COVID-19 in cazul in care exista simptome si nici nu se prezinta la medic daca nu se simt bine.Mai exact, unul din patru romani au declarat ca nu s-a testat pentru COVID-19 niciodata de la izbucnirea pandemiei, in contextul in care 74% spun ca au avut apropiati care au trecut prin boala. 12% dintre acestia au avut pe ... citeste toata stirea