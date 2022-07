COVID revine la Iasi. Numarul pacientilor, triplat intr-o saptamana

Intr-o saptamana numarul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si internati in Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi s-a triplat. Daca in urma cu o saptamana erau internati 10 pacienti, astazi, 5 iulie, sunt internati in spital 34 de pacienti, varsta medie a acestora fiind de 50 de ani. Printre acestia se afla si 2 copii, unul de 1 an, iar celalalt de 5 ani. De asemenea, in Unitatea Mobila de Terapie Intensiva au fost transferati 3 pacienti care au nevoie de monitorizare 24 ... citeste toata stirea