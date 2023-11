La intrarea in Iasi dinspre Bucium s-au format in acesta dimineata cozi kilometrice. Soferii sunt foarte nemultumiti de situatia creata. In zona se lucreaza la inlocuirea unor conducte, iar din aceasta cauza traficul din zona, aglomerat si fara acest gen de interventie, a aproape impraticabil."Incepand cu data de 13 noiembrie 2023, pana la 28 noiembrie 2023, vor fi impuse restrictii de trafic pe Soseaua Bucium, segmentul cuprins intre intersectia cu str. Trei Fantani si bld. Poitiers, ca ... citeste toata stirea