Bucurie, generozitate si compasiune sunt doar cateva dintre cuvintele care descriu cel mai bine evenimentul asteptat cu drag, an de an, de studentii Facultatii de Bioinginerie Medicala, si anume Craciun cu Zambete.Ajuns la cea de-a XXI-a editie, Craciun cu Zambete este o activitate caritabila, organizata de Asociatia Studentilor Bioingineri, care se desfasoara in perioada 6-13 decembrie, in mai multe locatii din Iasi.In cadrul proiectului, se vor strange donatii care vor merge la Catalin, ... citeste toata stirea