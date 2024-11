Craciunul grabit risipeste magia sarbatorii

* desi pregatirile pentru Craciun aduc un freamat, nu putem sa nu observam cum acestea incep mult mai devreme de la an la an * desi suntem la inceputul lunii noiembrie, spiritul sarbatorii este prezent in vitrine * aceasta graba parca umbreste farmecul autentic al Craciunului * cu o luna si jumatate inainte de Ajun, magazinele sunt pline de oferte "early Christmas", iar mirosul de brad si scortisoara, odinioara specific doar zilelor de sarbatoare, devine parte din peisajul obisnuit inca din ... citește toată știrea