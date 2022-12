Craciunul in Catedrala Catolica

Craciunul celebreaza marele eveniment care a avut loc in urma cu mai bine de doua mii de ani, cand, intr-o noapte, pastorii au auzit vestea: "Astazi, in cetatea lui David, vi s-a nascut un Mantuitor" (Luca 2,11). In Catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina" din Iasi, Liturghia din noaptea de Craciun (24 decembrie 2022), prezidata de Preasfintitul Iosif Paulet, va incepe la ora 22.00.In ziua de Craciun (25 decembrie), PS Iosif Paulet va celebra in catedrala la ora 11.00. In aceeasi zi vor mai ... citeste toata stirea