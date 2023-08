Mustul este o bautura veche si cu traditii vechi de sute de ani pentru romani. Pentru a duce mai departe toate aceste obiceiuri, Gramma Wines, unul dintre cei mai apreciati producatori romani de vinuri, vine in sprijinul pasionatilor care doresc sa obtina acasa un vin de calitate.Este al treilea an cand Cramele Gramma de langa Iasi isi propun sa incurajeze vinificatia domestica din must din soiurile de struguri de calitate superioara, cultivate in aceasta atractiva zona viticola.Astfel, ... citeste toata stirea