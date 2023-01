Creanga a dat pe Bojdeuca 1.800 de lei, Costel Alexe va da 2,7 milioane. Cum s-a ajuns la acest pret?

Ansamblul muzeal care are in centrul sau faimoasa Bojdeuca a lui Ion Creanga se va redeschide la vara. Lucrarile de restaurare incepute cu un an in urma se vor incheia in iulie. Pana acum nu s-au ivit probleme care sa impuna decalarea lucrarilor, ne-a spus Gheorghe Baean, directorul tehnic al Iasicon, firma care se ocupa de reabilitarea complexului."Ziarul de Iasi" a relatat despre acest proiect, inclus in seria celor propuse de CJ Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi ... citeste toata stirea