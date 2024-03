Creanga unui stejar a distrus o masina. Proprietarul primeste despagubiri mai mari ca valoarea acesteia

Un iesean va primi despagubiri mai mari decat valoarea masinii sale, dupa ce aceasta a fost distrusa de creanga rupta a unui stejar. Incidentul a avut loc in trafic, dar, din fericire, nimeni nu a fost ranit. In instanta, Consiliul Judetean si primaria Miroslava au incercat sa-si paseze responsabilitatea.Accidentul in care a fost implicata masina lui Ion C. a avut loc pe 20 mai 2019, in Valea Ursului. Reparatiile masinii au fost evaluate la 17.660 de lei, bani pe care Ion C. i-a cerut de la ... citește toată știrea