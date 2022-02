Credibilitatea dezvoltatorului - indicator esential al calitatii unui proiect imobiliar

In ultimii ani, nu de putine ori cumparatorii unor apartamente noi au avut parte de surprize neplacute.Atrasi de preturi si de zona in care era amplasat imobilul in care doreau sa se mute, clientii au trecut cu vederea un alt aspect esential care trebuie luat in calcul in momentul achizitionarii unei locuinte: credibilitatea dezvoltatorului. Drept urmare, au aparut numeroase situatii in care distanta de la cum arata pe hartie caminul mult visat la realitate era uriasa, multiplele ... citeste toata stirea